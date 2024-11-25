Bolu'da Yağış Nedeniyle Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, doğa severlerin kamp yapmak için gittiği Göynük Yaylası'nda zor anlar yaşattı. 18 kişi, geceyi yaylada mahsur kalarak geçirdi.

Kurtarma Operasyonu Devam Ediyor

İstanbul'dan kamp için gelen 9 kişilik bir grup, yollarının kapanması nedeniyle akşam saatlerinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.