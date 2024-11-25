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Bolu'da Yağış Nedeniyle Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi, yürütülen çalışmalarla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:45
Bolu'da Yağış Nedeniyle Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, doğa severlerin kamp yapmak için gittiği Göynük Yaylası'nda zor anlar yaşattı. 18 kişi, geceyi yaylada mahsur kalarak geçirdi.

Kurtarma Operasyonu Devam Ediyor

İstanbul'dan kamp için gelen 9 kişilik bir grup, yollarının kapanması nedeniyle akşam saatlerinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yürütülen karmaşık kurtarma çalışmaları sonucunda, sabah saatlerinde bu grup güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ancak bu olayla birlikte, Göynük ilçesindeki Gökçesaray Yaylası

Yardım Ekiplerinin Ulaşımı

İlgili ekipler, grup üyelerinin bir yayla evine sığındıklarını belirledi. Paletli kar aracı ve iş makineleri eşliğinde yapılan kurtarma çalışmalarının ardından, grubun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan yardımlar sonucunda, mahsur kalan grup yayla evinden alınarak araçlarla kent merkezine götürüldü. Bu operasyon, kar yağışının doğa severler üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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