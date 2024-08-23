Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alanlara sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sayesinde yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Karadan ekipler, havadan ise 4 helikopter ve çeşitli uçaklarla destekleyici müdahaleler yapılıyor. Bu çalışmalar sayesinde yangının etkisinin yayılması önlenmiş durumda.

Köy Sakini Yaşadıklarını Paylaştı

Yangın sırasında köy sakini olan 70 yaşındaki Bekir Coşkun, "Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle köyümüzü yanmaktan kurtardılar. Tedbir amaçlı Gerede'ye gittik, orada bir misafirliğimiz oldu ve şimdi tekrar köyümüzdeyiz," diye konuştu. Coşkun, yaşadığı korkuyu ve orman alanlarının yanmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Tahliye ve Kayıplar

Yangın nedeniyle, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler sonucunda Demirler ve Kavacık köylerinden 123 kişi, tedbir amaçlı olarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Demirler köyünde ise, 13 kullanılmayan yayla evinden biri hariç hepsi alevlere yenik düştü.

Yangınla mücadelede toplamda 561 personel, 23 arazöz ve 158 araç ile iş makineleri aktif rol aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında zarar gören bölgeler görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında zarar gören bölgeler görüntülendi.