Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılcahamam'da başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı; soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:38
Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alanlara sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sayesinde yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Karadan ekipler, havadan ise 4 helikopter ve çeşitli uçaklarla destekleyici müdahaleler yapılıyor. Bu çalışmalar sayesinde yangının etkisinin yayılması önlenmiş durumda.

Köy Sakini Yaşadıklarını Paylaştı

Yangın sırasında köy sakini olan 70 yaşındaki Bekir Coşkun, "Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle köyümüzü yanmaktan kurtardılar. Tedbir amaçlı Gerede'ye gittik, orada bir misafirliğimiz oldu ve şimdi tekrar köyümüzdeyiz," diye konuştu. Coşkun, yaşadığı korkuyu ve orman alanlarının yanmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Tahliye ve Kayıplar

Yangın nedeniyle, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler sonucunda Demirler ve Kavacık köylerinden 123 kişi, tedbir amaçlı olarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Demirler köyünde ise, 13 kullanılmayan yayla evinden biri hariç hepsi alevlere yenik düştü.

Yangınla mücadelede toplamda 561 personel, 23 arazöz ve 158 araç ile iş makineleri aktif rol aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında zarar gören bölgeler görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında zarar gören bölgeler görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!