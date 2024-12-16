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Bolu'da 'Yetenek Her Yerde' Bölgesel Kariyer Fuarı 38. Kez Kapılarını Açtı

Bolu'da düzenlenen 38. 'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarı, üniversite öğrencileri ve iş dünyasını bir araya getiriyor. Etkinlik iki gün sürecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:44
Bolu'da 'Yetenek Her Yerde' Bölgesel Kariyer Fuarı 38. Kez Kapılarını Açtı

'Yetenek Her Yerde' Fuarı Bolu'da Başladı

Bolu, 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 38'incisine ev sahipliği yapıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayrıca Madenci Korosu da sahne aldı.

Fuara katılan protokol üyeleri, etkinliğe 'Altın Sponsor' olarak destek veren firmalara teşekkür plaketlerini takdim etti. Ardından açılış kurdelesi kesildi ve etkinliğin resmi olarak başlaması duyuruldu.

Açılışta Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 38. fuarın bir başarı hikayesi olduğunu belirtti. Atay, "'Yetenek Her Yerde' sloganıyla şeffaflık ve fırsat eşitliğini öne çıkararak, 1 milyondan fazla gencin 10 bini aşkın şirketle buluştuğu bir organizasyon haline geldik." dedi.

Atay, fuarların, illerin istihdamına doğrudan katkı sağladığını ve bu etkinliklerin büyük bir organizasyon olarak sektörde yer aldığını vurguladı.

Yeni Projeler ve Mesleki Rehberlik

Ayrıca, Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE) hakkında bilgi veren Atay, 20-24 yaş grubundaki gençlere sağladıkları avantajların yanı sıra 14-20 yaş grubuna yönelik mesleki rehberlik projelerine de başladıklarını ifade etti.

İlk etkinlikte, meslek lisesi öğrencileri ile üniversite mezunlarının, insan kaynakları yöneticileri ile buluşturulması planlanmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Katkıları

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, fuarın katılımcılara meslekler hakkında bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, birçok firmayla tanışma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağlayacağını söyledi.

400'ün üzerinde firmanın stant açtığı fuara, bölgede bulunan 16 üniversiteden öğrenciler katılmaktadır. Kariyer buluşmalarıyla devam eden etkinlik, yarın sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğindeki fuarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Madenci Korosu sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğindeki fuarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Madenci Korosu sahne aldı.

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