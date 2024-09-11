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Bolu'da Yıldırım Düşmesiyle Çatıda Yangın Çıktı

Bolu'da yıldırım düşmesi nedeniyle bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:22
Bolu'da Yıldırım Düşmesiyle Çatıda Yangın Çıktı

Bolu'da Yıldırım Düşmesi Nedeniyle Yangın Çıktı

Bolu'nun Kültür Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Yangın çıkması sonucu apartmanın çatısı zarar gördü.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar yangın ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan durumu kontrol altına aldı.

Görevdeki Sıkıntılar ve Tartışmalar

Bazı apartman ve mahalle sakinleri, itfaiyenin geç geldiğini ve yangına müdahalenin yetersiz olduğu iddiasıyla itfaiye personeliyle tartıştı. Polis ekipleri, olay yerinde tarafları yatıştırmaya çalıştı.

Hastaneye Kaldırılan Kadınlar

Yıldırım düştüğü esnada apartmanda bulunan 3 kadın, kendilerini iyi hissetmediklerini bildirince ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kıtırıldı.

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