Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Bolu'da, kent merkezi ve D-100 kara yolu güzergahında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yağan kar, yeşil alanlar ve araçların üzerini hızla beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışının, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler kesimlerinde etkili olduğu bildirildi.

Bölgede Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüleri çeşitli sorunlara karşı uyarıyor. Sürücüler, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda bilgilendirilirken, aynı zamanda zincir kullanmaları gerektiği hatırlatılıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.