Bolu'da Yoğun Sis Kent Merkeziyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bolu şehir merkezini sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, dronla havadan görüntülendi; Bolu Dağı etekleri, belediye binası ve kent meydanı beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:04
Bolu'yu Sabah Sisleri Sardı

Drone ile Havadan Kartpostallık Görüntüler

Bolu şehir merkezi sabah saatlerinde yoğun bir sis tabakasının etkisi altına girdi. Kenti örten beyaz örtü, sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan görüntülerle dikkat çekti.

Bolu Dağı etekleri, belediye binası ve kent meydanı gibi şehir simgeleri sisin içinde kayboldu; ortaya adeta kartpostallık manzaralar çıktı.

Oluşan sis tabakası dron ile havadan görüntülendi ve kentin farklı noktalarındaki puslu atmosfer aktarılmış oldu. Sabah sisinin şehirdeki günlük yaşamı nasıl etkilediğine dair yetkililerden ek bir açıklama yapılmadı.

Hava koşullarındaki bu tür sislenmeler, özellikle düşük görüş mesafesi nedeniyle ulaşımda zaman zaman zorluklara yol açabiliyor; sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

