Bolu'da Zabıta Fırın Denetimi: 25 İşletme İncelendi, Eksiklere Yasal İşlem

Bolu Belediyesi Zabıta'dan fırınlarda sıkı denetim

Denetim detayları

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 25 fırın kapsamında yapılan kontrollerde, eksiklik tespit edilen işletmelerle ilgili yasal süreç başlatıldı.

Ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolleri gerçekleştirdi. İşletmeleri hem fiziki hem de ruhsat yönünden inceleyen zabıta personeli, ekmeklerin gramajlarını titizlikle ölçtü.

Denetimler sonucunda eksik veya kusurlu bulunan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, kurallara uygun faaliyet gösteren fırınlara da teşekkür edildi.

Zabıta Müdürlüğü, söz konusu denetimleri belirli periyotlarda yapmaya devam edeceğini bildirdi.

