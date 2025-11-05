Bolu'da Zabıta Fırın Denetimi: 25 İşletme İncelendi, Eksiklere Yasal İşlem

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri kent genelindeki 25 fırında ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolleri yaptı; eksik bulunan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:55
Bolu'da Zabıta Fırın Denetimi: 25 İşletme İncelendi, Eksiklere Yasal İşlem

Bolu Belediyesi Zabıta'dan fırınlarda sıkı denetim

Denetim detayları

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 25 fırın kapsamında yapılan kontrollerde, eksiklik tespit edilen işletmelerle ilgili yasal süreç başlatıldı.

Ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolleri gerçekleştirdi. İşletmeleri hem fiziki hem de ruhsat yönünden inceleyen zabıta personeli, ekmeklerin gramajlarını titizlikle ölçtü.

Denetimler sonucunda eksik veya kusurlu bulunan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, kurallara uygun faaliyet gösteren fırınlara da teşekkür edildi.

Zabıta Müdürlüğü, söz konusu denetimleri belirli periyotlarda yapmaya devam edeceğini bildirdi.

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ EKMEK FIRINLARINA YÖNELİK...

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ EKMEK FIRINLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

