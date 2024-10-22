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Bolu Dağı Düzce Geçişinde Sis ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Düzce’deki Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:46
Bolu Dağı Düzce Geçişinde Sis ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Bolu Dağı Düzce Geçişinde İklim Koşulları

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde yoğunlaşan sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli derecede azalttı.

Sürücülere Uyarılar

Bölgedeki Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları gerektiğini belirtti.

Düzce Merkezde Yağışlar

Ayrıca, Düzce kent merkezinde, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu gibi ana arterlerde de yağışların etkili olduğu gözlemlendi. Bu durum, genel trafik akışını olumsuz yönde etkileyebilir.

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