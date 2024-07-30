Bolu Dağı Geçişi İstanbul Yönünde Traffik Kapalı

Bolu Dağı Geçişinin Trafiğe Kapatılması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara arasında önemli bir ulaşım noktası olan Bolu Dağı geçişinin, çeşitli iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren İstanbul yönünde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Çalışmalar Hakkında Bilgiler

KGM'nin yaptığı açıklamalara göre; Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı geçişinde, Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesim, İstanbul yönünde kapatılacak. Bu kesim, Bolu Tüneli dahil olmak üzere, çelik konstrüksiyon çalışmaları için Kaynaşlı yönünde uzatılacak. Ayrıca, iki farklı viyadükte de 4 adet derz değişimi gerçekleştirilecektir.

Trafik Akışı Nasıl Olacak?

Açıklamada, söz konusu güzergahın İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den itibaren, 19 Eylül saat 17.00'ye kadar, toplamda 50 gün süreyle kapalı olacağı belirtildi. Bu süreçte, İstanbul istikametindeki trafik akışı D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun Ankara yönündeki trafiğin ise kesintisiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.