Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Etkili: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bolu Dağı'nda Kar Etkisi Artıyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini hissettiriyor. Ulaşımın normal seyrinde devam ettiği bu bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Görüş Mesafesinde Azalma

D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle sürücüler için bu durum, dikkatli olmayı gerektiriyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Düzce Bölgesindeki Durum

Düzce kesiminde Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı gibi yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Düzce kent merkezi ile Kalıcı Konutlar ve Konuralp bölgelerinde de yağış etkisini sürdürüyor. Kent merkezi karla kaplanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösterdi.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösterdi.