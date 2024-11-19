Bolu Dağı'nda Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Bolu Dağı Geçişinde Kazaya Karışan Otomobilden 3 Yaralı Çıktı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, devrilen bir otomobil sonucunda 3 kişi yaralandı. Ankara yönüne ilerleyen N.Y. yönetimindeki 33 AUN 72 plakalı otomobil, Bolu Dağı geçişindeki Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulmanın ardından otomobil, yolun sağ şeridine devrilerek ters döndü.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada araçta bulunan sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kontrollü Trafik Durumu

Trafik, kazaya karışan aracın yolu kaplaması nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.