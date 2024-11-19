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Bolu Dağı'nda Eşsiz Manzaralar Sürücüleri Büyülüyor

Bolu Dağı'nın dinlenme tesisleri, sürücülere sonbahar ve kışın eşsiz manzaralarını sunuyor. Sisin sarıldığı doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:57
Bolu Dağı'nda Eşsiz Manzaralar Sürücüleri Büyülüyor

Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler, dinlenme tesislerinde gözalıcı manzaralar eşliğinde mola verme fırsatı buluyor. D-100 kara yolunun bu kesimi, sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nın dinlenme tesisleri, özellikle İstanbul ile Ankara arasında seyahat eden sürücüler için vazgeçilmez bir uğrak yeri haline geldi. 2007 yılında açılan Bolu Dağı Tüneli sonrası "eski yol" olarak adlandırılan güzergah, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla dolu doğal güzellikleri sunarak sürücülerin ilgisini çekiyor.

Zirveye yakın dinlenme tesisleri, sonbahar ve kış aylarında yaşanan sis bulutlarını izlemek isteyen sürücüler için popüler bir nokta haline geliyor. Bartın'dan İstanbul'a giden Taner Girgin, "Güzel manzara eşliğinde yolculuk yapmak için bu güzergahı tercih ettik. Sis bulutları ve sonbahar renklerinin birleşimi çok güzel," dedi.

Sürücülerden Mustafa Paşahan ise, "Böyle bir manzarayı başka nerede bulabiliriz? Bolu Dağı benim için dinlenme yeri. Burada durduğumda yorgunluğumu tamamen unutuyorum. Bu yer benim için adeta bir terapi," şeklinde konuştu.

Abdullah Kılık da, Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettikten sonra Bursa'ya dönüş yolunda Bolu Dağı'nın manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Gerçekten güzel bir yer, harika bir doğası var," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, sarıçam...

Sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili eşsiz doğasıyla güzel görüntü oluşturuyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı bölge, zirveye yakın noktalarında yer alan dinlenme tesisleriyle eşsiz manzarayı izlemek isteyen sürücülerin uğrak noktası oluyor.

Sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, sarıçam...

Sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili eşsiz doğasıyla güzel görüntü oluşturuyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde sis bulutlarının sardığı bölge, zirveye yakın noktalarında yer alan dinlenme tesisleriyle eşsiz manzarayı izlemek isteyen sürücülerin uğrak noktası oluyor.

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