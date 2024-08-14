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Bolu Dağı'nda Freni Tutmayan Tır Kazası: 1 Yaralı

Bolu Dağı'nda frenleri boşalan bir tırın taksiye çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:38
Bolu Dağı'nda Freni Tutmayan Tır Kazası: 1 Yaralı

Bolu Dağı'nda Tır Kazası

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan bir trafik kazasında, frenleri tutmayan bir tırın çarptığı taksi nedeniyle bir kişi yaralandı.

Kaza Anı

Bolu'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan A.M. adlı sürücünün yönetimindeki 14 GH 364 plakalı tır, Bolu Dağı'nın Taşaltı mevkisinde iniş yaparken freni boşaldı. Kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki taksiye çarparak devam etti.

Trafik Yoğunluğu ve Tırın Kontrolü

Kaza sonrası yoğun trafik nedeniyle İstanbul yönüne manevra yapan tır, ters yola girerek bariyerlere sürtünmeye başladı. A.M., yaklaşık 7 kilometre boyunca sürüklenen tırı sonunda Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Safranbolu mevkisinde durdurmayı başardı.

Yardım Çağrısı ve Yangın

Tırın sürücüsü, araçtan inerek duman çıkan balataları görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralı Durumu

Tırın çarptığı taksideki İ.K. isimli yolcu, kazada yaralanarak ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkındaki bilgiler henüz netleşmedi.

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