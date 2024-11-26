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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor: Ulaşım Sorunsuz

Bolu Dağı'nda 4 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkilemeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:44
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor: Ulaşım Sorunsuz

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkinliğini sürdürüyor. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı 4 gündür aralıklarla sürüyor. Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere bölgeleri ile Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı neredeyse bir metreye ulaştı. Kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımdaki olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyor. Ulaşım, normal seyrinde ilerliyor.

Görevli jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları için uyarırken, Bolu kent merkezinde ise kar yağışının etkisi giderek kayboluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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