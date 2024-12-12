Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar Yağışı Hangi Kesimlerde Etkili?

Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde yoğun bir şekilde görünmekte. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Önemli Uyarılar Yapıldı

Kara yolları ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alırken, bölgedeki polis ekipleri de sürücülere dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dikkatli Olun!

Kar ve yağmurun bir arada görüldüğü bu günlerde, sürücülerin yol şartlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.