DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,73 -0,34%
ALTIN
3.040,9 0,17%
BITCOIN
3.498.728,92 0,97%

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunda etkili oldu. Sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:36
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar Yağışı Hangi Kesimlerde Etkili?

Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde yoğun bir şekilde görünmekte. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Önemli Uyarılar Yapıldı

Kara yolları ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alırken, bölgedeki polis ekipleri de sürücülere dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dikkatli Olun!

Kar ve yağmurun bir arada görüldüğü bu günlerde, sürücülerin yol şartlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye'de Kaybolan ABD'li Travis Timmerman, Şam'da Bulundu
2
Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina
3
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
4
Adıyaman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor
6
Konya'da Çocuklar Tarım Alanında Eğitim Alıyor
7
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' Paneli Yapıldı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı