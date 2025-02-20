Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda kar, görüş mesafesini etkileyerek sürücülere zorluk çıkarıyor. Karayolları ekipleri önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:09
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda Kar Etkisi Artıyor

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde giderek yoğunlaşmaya başladı.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Yaklaşıyor

Bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da sürücüler için tehlike oluşturdu.

Karayolları ekipleri, bölgede önlemlerini artırarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düzce ve Bolu Kent Merkezlerinde de Kar Yağışı

Ayrıca, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerde de kar yağışı görülmektedir. Hava koşullarının olumsuz etkilerinden etkilenmemek için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

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