Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olmaya başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde başladı ve akşam saatlerine kadar sürdü. Bu durum, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimlerinde gözlemleniyor.

Ulaşımda Aksamaya Yol Açmıyor

Hava koşullarının zemin üzerinde birikmesine neden olmamakla birlikte, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Karayolları ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarırken, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konularında dikkatli olmalarını istiyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Bölgedeki karla mücadele çalışmaları, Karayolları ekipleri tarafından devam ettiriliyor. Sürücülerin, yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri ve önlem almaları tavsiye ediliyor.