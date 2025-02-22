Bolu Dağı'nda Karla Kaplı Anadolu Otoyolu Hava Görüntüleriyle Gün Yüzüne Çıktı

Bolu Dağı'ndaki Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Bolu Dağı kesiminde karla kaplı Anadolu Otoyolu, dronla yapılan görüntülemede etkileyici manzaralar sunuyor. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen bu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar, aralıklarla devam etmekte.

Ulaşımda Sorun Yok

Karla kaplanan alanda kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi bulurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Karayolları ekipleri, bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar Yağışı Kent Merkezinde Dindi

Öte yandan, 3 gündür aralıklarla yağan kar kent merkezinde etkisini kaybetmiş durumda. Ancak Bolu Dağı'nın her zamanki güzelliği ve beyaz örtüsüyle kaplı görünümüne tanıklık etmek için bölgeye gidenler, doğanın bu harika manzarasının keyfini çıkarıyor.

Bolu'da etki olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Bolu'da etki olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.