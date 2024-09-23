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Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak yağmur, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:06
Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı

Bolu Dağı'nda Şiddetli Yağışlar

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sağanak yağmur etkili oldu ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgeleri, gece saatlerinde başlayan yağmurun sabah saatlerinde yoğunlaşmasıyla zor durumda kaldı.

Trajektör Dikkat Gerektiriyor

Özellikle bu güzergah boyunca zaman zaman görülen sağanak ve sis, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektirdi. Yetkililer, sürücülere yakın takipten kaçınmaları, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Güvenli Sürüş Tavsiyeleri: Sürücülerin yol koşullarına uygun şekilde hız kontrolü yapmaları ve dikkatli olmaları önemlidir.

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Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı

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