Bolu Dağı'nda Sis: Anadolu Otoyolu ve D-100'de Görüş Azaldı

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Anadolu Otoyolu ve D-100'de görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, özellikle İstanbul ile Ankara arasını bağlayan güzergahlarda ulaşımı zorlaştırıyor. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücülerin dikkatli ilerlediği ve olumsuz etkilerin görüldüğü noktalar arasında Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları kavşağı ve Seymenler mevkileri yer alıyor.

Sis, ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Abant ayrımı bölümlerinde de etkisini gösterdi. Bu kesimlerde seyreden araçlarda görüş problemleri yaşanıyor.

Bölgede görev yapan ekipler sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Sürücülere gece ve sabah saatlerinde ekstra dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

