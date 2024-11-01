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Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:07
Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Zorlaştırdı

DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolundaki Bolu Dağı geçişine sis hakim oldu. Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampaları, yoğun sis nedeniyle sürücüler için zorlu bir görünüm sundu.

Önemli Mevkiilerde Sis Görüldü

Bölgedeki diğer alanlarda da sis etkisini gösterdi. Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkı ve Heyelan mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik Ekiplerinden Uyarılar

Bölgedeki trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Düzce ve Bolu şehir merkezlerinde de sis etkisini gösterirken, görüntüler dronla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ve kent merkezinde sis etkili oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ve kent merkezinde sis etkili oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ve kent merkezinde sis etkili oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ve kent merkezinde sis etkili oldu.

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