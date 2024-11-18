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Bolu Dağı'nda Sis, Görüş Mesafesini Önemli Derecede Düşürdü

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:25
Bolu Dağı'nda Sis, Görüş Mesafesini Önemli Derecede Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolu üzerindeki Bolu Dağı geçişi, bu sabah yoğun sisle kaplandı. İstanbul ile Ankara arasında önemli bir ulaşım güzergahı olan bu yol, özellikle Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bu durumda olan sürücüler, trafikte dikkatli olmak zorunda. Karayolları ve polis ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuyor.

Yoğun sis nedeniyle yolların güvenli bir şekilde geçilmesi için tüm sürücülerin önlem alması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı etkiledi.

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