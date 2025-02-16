Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Sürücüler dikkatli olmaları için uyarıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:30
Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aniden etkisini gösteren sis, sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan bu önemli yol, Karayolları Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle sıkıntılı bir seyir izliyor.

Sürücüler, sisli hava koşulları nedeniyle dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılırken, trafik ve karayolları ekipleri hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları için sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.

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