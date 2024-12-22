Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ana ulaşım hattı olan bu güzergah, Bolu Dağı kesiminde gün itibarıyla zorlu bir seyir deneyimi sunuyor.

Özellikle Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde yoğunlaşan sis, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yolculuk eden sürücüler, trafikte daha temkinli hareket etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, Karayolları ve polis ekipleri de sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sık sık uyarıyor.

Yetkililer, sisin etkilerini azaltmak ve güvenliği artırmak için gerekli önlemleri almakta olduklarını belirtmektedir.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.