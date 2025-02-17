Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Bolu kesiminde yer alan Abant ve Karayolları Kavşağı ile Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi ciddi oranda düştü.

Dikkatli Seyir Önerisi

Güzergahın Düzce sınırlarında kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ve yavaş seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, sürücülere takip mesafelerini korumaları, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu tür hava koşullarında yol güvenliği için gerekli önlemleri almak hayati önem taşımaktadır.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.