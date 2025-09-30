Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak D-100'de Görüş 25 Metreye Düştü

Bolu Dağı D-100 kara yolunda sis ve sağanak görüşü 25 metreye düşürdü; ekipler sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:44
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görüş 25 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100'ün Bolu Dağı kesiminde, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerine sisin etkili olduğu bildirildi.

Sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli seyretti; bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

