Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak D-100'de Görüş 25 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görüş 25 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100'ün Bolu Dağı kesiminde, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerine sisin etkili olduğu bildirildi.

Sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli seyretti; bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

