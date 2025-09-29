Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak: D-100'de Görüş 35 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda etkili sis ve sağanak, D-100 kara yolunda görüşü yer yer 35 metreye düşürdü; polis ve Karayolları sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Akşama kar beklentisi var.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:14
Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Zorlaştırdı

D-100 kara yolunda görüş yer yer 35 metreye kadar düştü

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık; Bolu geçişinde ise Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bakacak mevkilerinde sis ve sağanak görüldü.

Görüş mesafesi sis nedeniyle yer yer 35 metreye kadar düştü, bu nedenle güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Sisli güzergahın havadan da görüntülendiği bölgede, akşam saatlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu. Sis bulutunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

