Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Yağmur Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Yağmur Uyarısı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak yağmur, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Özellikle Düzce kesimindeki Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sürücüler, sis ve sağanağın yarattığı zorlu koşullarla başa çıkmaya çalıştı.

Söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, görünürlüğün azalması nedeniyle yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini bildirdi. Polis ve Karayolları ekipleri de sürücüleri, sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgedeki hava koşullarında akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sürücülerin, hava şartlarına uyum sağlamaları ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.