Bolu Dağı'nda Tanker Çarpışması Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı'nda Kazaya Neden Olan Tanker Çarpışması

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen iki akaryakıt tankerinin çarpışması, yoğun kar yağışı altında ulaşımda aksamalara yol açtı. T.G. idaresindeki 34 CYU 533 plakalı akaryakıt yüklü tır, Darıyeri Hasanbey mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir boş tankerle çarpıştı.

Kaza Sonrası Olay Yerinde Gelişmeler

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Maddi hasarlı kazanın ardından yol, yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kar Yağışı ve Trafikte Aksamalar

Öte yandan, bölgede dünden itibaren devam eden kar yağışı, zaman zaman tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Özellikle tır ve kamyonların kayarak kaza yapması nedeniyle trafikte ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlar için yasaklama kararı almıştı. Ancak yasaklara uymayan ağır vasıtalar polis ekiplerince en yakın dinlenme tesisi ya da park alanlarına yönlendiriliyor.

Polis Denetimleri Devam Ediyor

Bununla birlikte, kış lastiği bulunmayan diğer araçların güzergaha geçişine de polis tarafından izin verilmediği bildirildi. Yol güvenliği için gerçekleştirilen bu denetimlerin, kış koşullarını daha güvenli hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iki akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede ulaşımı aksattı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iki akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede ulaşımı aksattı.