Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: D-100'de Görüş 25 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

İstanbul ve Ankara arasındaki önemli güzergahlardan olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Etki Alanları ve Görüş Mesafesi

Yolun Bolu ve Düzce geçişinde; Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görülen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sürücü Davranışları ve Uyarılar

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde hızlarını düşürerek daha dikkatli seyrediyor. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis koşullarına karşı uyararak yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

