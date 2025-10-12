Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: D-100'de Görüş 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı D-100 kara yolunda yoğun sis ve sağanak görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü; ekipler sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:36
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiliyor

Ankara ve İstanbul arasındaki önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanağın yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

