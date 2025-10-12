Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: D-100'de Görüş 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiliyor

Ankara ve İstanbul arasındaki önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanağın yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

