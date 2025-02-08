Bolu Dağı'nın Büyüleyici Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

Bolu Dağı'nın Kar Yağışıyla Beyaza Bürünmesi
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesimi, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Bu güzide bölgedeki kar manzarası, adeta bir kış masalını andırıyor.
3 Gün Süren Etkili Yağış
Kar yağışı, Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Yağışlar, burada arzu edilen kış manzarasının oluşmasına zemin hazırladı.
Büyüleyici Hava Manzarası
Kar yağışının ardından D-100 kara yolunun beyaza büründüğü Bolu Dağı, uiçin seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bu bölgede, kar manzarası havadan görüntülendi.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.