Bolu Dağı sis ve sağanak yağışa teslim oldu

Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunda sis ve yağmur etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı sis ve sağanak yağışa teslim oldu
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Sis ve yağmur, D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce arasındaki bölümlerinde görüş mesafesini azalttı. Seymenler, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı mevkilerinde sürücüler dikkatli olmak zorunda kaldı.

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Bölgede sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, bu durumda yolda ilerlerken tedbirli davrandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sisli bölgede sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri, araçlar arasında mesafe bırakmaları ve hızlı gitmemeleri istendi.

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