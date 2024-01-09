Bolu Dağı sis ve sağanak yağışa teslim oldu

Sis ve yağmur, D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce arasındaki bölümlerinde görüş mesafesini azalttı. Seymenler, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı mevkilerinde sürücüler dikkatli olmak zorunda kaldı.





Bölgede sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, bu durumda yolda ilerlerken tedbirli davrandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sisli bölgede sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri, araçlar arasında mesafe bırakmaları ve hızlı gitmemeleri istendi.