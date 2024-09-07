Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti 38 Gün Sonra Yeniden Ulaşıma Açıldı

Bolu Dağı Tüneli Ulaşıma Açıldı

Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametindeki Bolu Dağı Tüneli, yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmaların Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tünelin boyu 67 metre uzatıldı ve viyadüklerde toplamda dört genleşme derzi değiştirildi. Bunun yanı sıra, beş adet derzin betonu yenilendi.

İstanbul yönünde yer alan sol taraftaki beton bariyerler değiştirildi ve her iki yöndeki viyadükler arasında bulunan tel örgüler de yenilendi. Tünel çıkışındaki 67 metrelik uzatma ile birlikte tünel içindeki elektromekanik sistemler de bakım süreçlerinden geçirildi.

Trafik Akışı Yeniden Başladı

38 gün süren çalışmalar tamamlandıktan sonra, Abant Kavşağı kesimindeki bariyerlerin ve işaret levhalarının kaldırılması ile tüm trafik akışı yeniden sağlandı. Bu durum, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki yoğunluğun da sona ermesini sağladı.

Doğa Koşulları Etkiledi

Bu arada, yolun açılışı sırasında bölgeyi etkileyen sağanak yağışlar da çalışmaların zorluğunu artırdı. Bolu Dağı Tüneli, dron ile görüntülenerek kamuoyuna duyuruldu.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.