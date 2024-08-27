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Bolu Dağı Tüneli'nde Heyelan Riskini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini azaltan uzatma çalışmaları 19 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:12
Bolu Dağı Tüneli'nde Heyelan Riskini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu Dağı Tüneli'nde Hızla İlerleyen Çalışmalar

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilen Bolu Dağı Tüneli uzatma projeleri, Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünde heyelan riskinin ortadan kaldırılması amacıyla devam ediyor. 2022 yılında yaşanan heyelan sonrası, tünelin her iki tüpü Kaynaşlı yönünde uzatma kararına varıldı.

Çalışmaların Durumu ve Planlamalar

Ankara yönünde, dağ geçişini sağlayan tüp geçen yıl 90 metre uzatıldı. Bu yılın 31 Temmuz tarihinde başlayan İstanbul yönündeki tünel portalının uzatma çalışmaları 50 gün sürmesi bekleniyor. Portalın betonerme temel imalatları tamamlandı ve çelik yapıda 5 metrelik montaj gerçekleştirildi.

Zaten Tamamlanan ve Devam Eden İşler

Uygulanan toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatı tamamlandı. Değişimi planlanan 4 adet genleşme derzinin birinde kaynak tamamlanırken, ikisinde montaj işlemleri yapıldı. Bir derz için ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca, refüjdeki 3 bin 500 metre uzunluğundaki beton bariyerin 2 bin 300 metresi yenilendi. Viyadükler arası koruma ağının toplam 19 bin 400 metrekarelik alanının 17 bin metresinin yenilendiği belirtildi.

Trafik Düzenlemeleri ve Alternatif Rotalar

19 Eylül'de tamamlanması planlanan projelerle Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 67 metre uzatılacak, bu sayede olası heyelanlarda ulaşım güvenliği artırılacak. Çalışmalar nedeniyle İstanbul yönüne kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında olan 23 kilometrelik güzergah, D-100 kara yolu üzerinden ilerlemektedir. Özellikle hafta sonları bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, sürücülerin seyahat planlarını yaparken çalışmaları değerlendirmeleri ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde çalışma sürüyor.

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