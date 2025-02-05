DOLAR
35,9 0,08%
EURO
37,44 -0,27%
ALTIN
3.317,26 -1,02%
BITCOIN
3.526.015,68 0,6%

Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: Ulaşım Yeniden Açıldı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul yönü trafiğe kapandı; ancak yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:42
Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: Ulaşım Yeniden Açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, 10 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Viyadükler mevkisinde yaşanan olayda, tır, hafif ticari araç ve otomobillerin yer aldığı zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kaza sonrası, sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ulaşım Yeniden Başladı

Kazanın ardından, kazaya karışan araçların kaldırılması için hemen çalışma başlatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilirken, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte İstanbul yönü yol trafiğe açıldı.

Bölgede kara yolları ekipleri de, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yol koşullarının güvenli hale gelmesini sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
2
Aydın'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
5
Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Destek Mesajı
6
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB'nin Orta Doğu Temsilcisi Koopmans ile Görüştü

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!