Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: Ulaşım Yeniden Açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, 10 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Viyadükler mevkisinde yaşanan olayda, tır, hafif ticari araç ve otomobillerin yer aldığı zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kaza sonrası, sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ulaşım Yeniden Başladı

Kazanın ardından, kazaya karışan araçların kaldırılması için hemen çalışma başlatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilirken, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte İstanbul yönü yol trafiğe açıldı.

Bölgede kara yolları ekipleri de, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yol koşullarının güvenli hale gelmesini sağladı.