Bolu Dağı Tüneli Yeniden Hizmete Girdi

Bolu Dağı Tüneli Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin uzatma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tünelin İstanbul-Ankara yönü 90 metre, Ankara-İstanbul yönü ise 67 metre genişletildi.

Güvenli Seyahat İçin Önemli Adım

Bakan Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Ülkemizin en işlek otoyolu olan bu güzergâh, yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli hale geldi," şeklinde konuştu.

Çalışmalar Hızla İlerledi

Uraloğlu, 2022'de yaşanan heyelan sonrası tünelin her iki tüpünün uzatılması için başlatılan çalışmalara değinerek, "İlk kısmı 2023 yılında 90 metre uzatarak açtık. Ankara-İstanbul yönünü de planlanandan 12 gün önce hizmete sunduk. Bolu Dağı Tüneli'mizi kullanan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun," dedi.

Bu gelişmenin, yolda seyahat edenler için büyük bir konfor sağlayacağı belirtiliyor.