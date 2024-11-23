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Bolu Dağı ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu Dağı, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:54
Bolu Dağı ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 kara yolu geçişinde, sağanak ve sisin ardından kar yağışı etkisini gösterdi.

Özellikle Düzce geçişindeki Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde yaşanan kar yağışıyla bölge beyaza büründü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli’de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kentteki sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İzmit, Kartepe, Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ayrıca, Samanlı Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Gebze ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar karla kaplanan araçların üzerinde fotoğraf çektirdi ve kar topu oynadı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde de aralıklarla kar yağışı görüldü; otoyol işletmesi ekipleri ulaşımda aksamama olmaması için kontrollerini sürdürdü.

Sakarya'daki Kar Etkileri

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 20 dereceden 5 dereceye düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kent merkezindeki yüksek kesimler ile Hendek ve Akyazı ilçelerindeki yaylalar beyaza büründü.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde kar yağışının keyfini çıkaranlar, sokaklarda ve parklarda eğlenceli anlar yaşadı; bol bol fotoğraf çektildi. Ayrıca, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ekipler kontrollerini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar...

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar...

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar etkili oldu.

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