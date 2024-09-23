Bolu'daki Çarpışma Zincirine Yardımcı Olmaya Çalışırken Kamyon Çarptı

Bolu'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kaza, minibüs ile kamyonet arasında gerçekleşti. Bu kazaya müdahale etmek isteyen sürücüye ait otomobile ise başka bir kamyon çarptı.

Olayın Detayları

Olay, Bolu'dan Mudurnu yönüne giden C.A. yönetimindeki 14 EY 626 plakalı kamyonetin, Tepe Karakolu mevkisinde karşı yönden gelen M.H. idaresindeki 14 AAR 888 plakalı minibüsle çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın ardından, R.Ö. tarafından yönetilen 14 AR 511 plakalı kamyon, kazaya yardım etmek için duran H.A. kontrolündeki 14 ABK 538 plakalı otomobile çarptı.

Kaza Sonrası Yardım

Kaza, kamyon ve otomobilin şarampole devrilmesiyle sonuçlandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Açıklama

Kazanın ardından kamyon sürücüsü R.Ö, yaptığı açıklamada, sağanak yağmur nedeniyle aracının rampadan inerken kaymaya başladığını belirtti. "Frene bastım ama kamyonu durduramadım, bu durumu önleyemedim ve yardım için duran otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildik," dedi.