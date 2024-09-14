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Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Alarm Veriyor

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü, bu durum endişelere yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:36
Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Alarm Veriyor

Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Noktada

Bolu'da bulunan Gölköy Baraj Gölü, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynak. Ancak son günlerde yaşanan havaların sıcak seyretmesi ve kar erimelerinin azalmasıyla birlikte bu göldeki su seviyesi alarm veriyor.

Su Seviyesinin Düşüşü

Ocak ayı itibarıyla %100 doluluk oranına ulaşan Gölköy Baraj Gölü, Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki kar erimeleri ve sağanak yağmurlar ile beslenmişti. Ancak sıcak havaların etkisiyle Temmuz ayına gelindiğinde su seviyesi %68'e geriledi. Haziran ayında çiftçilerin sulama işlemleri için su kullanımıyla birlikte bu oran, Ağustos ayında %35'e kadar düştü.

Kritik Düzeyin Altına İndi

Eylül ayının gelmesiyle birlikte göldeki su seviyesi %30'un altına düştü. Kaldığı su miktarının, kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor. Bu durum, kentin su kaynaklarının korunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Amatör Balıkçılar Eğlenceli Anlar Yaşıyor

Suyun azalması ile birlikte göl kenarında yarımada görünümü ortaya çıktı. Ancak bu durum, amatör balıkçılar için bir avantaj sağladı. Balık tutma keyfini yaşamak isteyenler, gölün yeni durumu ile eğlenceli anlar geçiriyor.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

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