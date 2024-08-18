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Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangının kontrol altına alındığını ancak soğutma çalışmalarının birkaç hafta süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:30
Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu Valisi Kılıç’tan Orman Yangını Açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde meydana gelen ve 72 saat süren çalışmalardan sonra kontrol altına alınan orman yangını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yangındaki Hızlı Müdahale

Kılıç, yangının zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Bu kapasitemiz olmasaydı o yerleşim alanlarını kurtarmamız zordu. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ancak tedbiri elden bırakmayacağız," dedi.

Soğutma Çalışmalarının Önemi

Dedeler köyünde kurulan Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, yangının kontrol altına alındığını ancak bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 hafta süreceğini ifade etti. Karaçam ormanlarının olduğu bölgede, Orman Bakanlığı yetkililerinin yangın sonrası soğutma çalışmalarının önemine değindiğini aktardı.

Yangının Ölçeği

Kılıç, yangının Bolu tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olduğunun altını çizdi. Yangının söndürülmesine katkı sağlayan 400 aracın buralara geldiğini belirten Kılıç, "Bunlar, büyük alandaki yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasında etkili oldu," diye konuştu.

Hasar Tespit Çalışmaları

Yangın alanındaki hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Kılıç, "Yerleşim yerleriyle ilgili çok şükür zarar yok. Ancak büyük bir alan bu orman yangınından etkilenmiştir. Orman Kanunu kapsamında burayı tekrar ağaçlandırmak zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Uyarı

Kılıç, vatandaşlara evlerine dönebileceklerini ancak dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranının yangın tehlikesini artırdığını vurguladı. Ayrıca, camilerden yapılan anonslarla da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

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