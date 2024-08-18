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Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da çıkan orman yangını helikopterlerle 775 ton su ile kontrol altına alındı. 1543 kişi müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:31
Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bolu ilinin Bekirfakılar köyü mevkisinde 15 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 araç ile destek sağlayarak yangına müdahale etti.

289 Sorti ile Alevlere Müdahale

Toplamda 289 sorti gerçekleştiren helikopterler, olay bölgesine 775 ton su atarak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Yangına müdahale eden ekipler, çeşitli illerden gelen orman ekipleri, AFAD, itfaiye, DSi ve İl Özel İdaresi bünyesindeki 1543 kişilik bir kadrodan oluşuyordu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki ekipler soğutma çalışmaları için harekete geçti. Alevlerin tamamen sönmesi için özverili bir çaba sürdürülüyor.

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