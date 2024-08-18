Bolu'daki Orman Yangını Sonrası Tahliyeler Sonlandı

Bolu'da Orman Yangını ve Tahliye Süreci

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını, 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Yangın nedeniyle Ayvatlar Mahallesi, Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevler, yapılan müdahalelerle üç gün içerisinde kontrol altına alındı ve tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönebildi.

Yerli Halkın Yaşadığı Zorluklar

Ayvatlar Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Babacan, yangın sürecini şöyle anlattı: "Devlet, bekçisi ve askeri ile bize destek oldu. Yolu karşı tarafa geçmek zorunda kaldık. İki gece boyunca Bolu'da konaklayarak canımızı kurtardık. Fatih Cami'nde dua, namaz kıldık; eve döndüğümüzde eşyalarımızı yerleştiriyoruz, çok şükür can kaybımız yok."

Dua ve Şükürle Dolu Anlar

Aynı mahallede yaşayan 74 yaşındaki Hanife Fidan, "Komşularımız çok yardımcı oldu, onlara misafir olduk. Yangının şiddeti karşısında endişelendim. Abdest aldım, dua ettim, Allah'ım evlerimizi kurtarsın diye yalvardım. Tekrar evimize döndüğümüz için şanslıyım," dedi. Fidan, devletin çabaları olmadan bu durumun üstesinden gelemezlerdiğini vurguladı.

Bolu'nun Yangın Deneyimi

Bekirfakılar köyünde bu, bölgedeki ikinci yangın tecrübesiydi. Tahliye edilenler, başından geçenleri ve hissettiklerini paylaşarak, yangın anında yaşanan korku ve belirsizliğin etkisini anlatmaya çalıştılar. Yetkililerin müdahalesiyle büyük bir felaketten dönüldüğünü belirten halk, yangın sürecinde devlet desteklerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.