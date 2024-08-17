Bolu'daki Orman Yangını: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat Açıklama Yaptı

Bolu Orman Yangınında Son Durum

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Polat, yangının tamamen kontrol altına alındığını söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Yangının zorlu arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü aktaran Polat, "Yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz," dedi. Yangın başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada devam ederken, 3. gün itibarıyla bu noktaların 3'e indirildiğini belirtti.

Söndürme Operasyonları ve Hava Araçları

Bir basın mensubunun hava araçlarının su temininde sorun olup olmadığına dair sorusuna yanıt veren Polat, "Su kaynağının bölgeye çok yakın olduğunu ve Sünnet Göleti’nden su temin ettiklerini," dile getirdi. Hava araçlarının sayısının bölgedeki çalışma koşullarına göre değiştiğini de sözlerine ekledi.

Yerleşim Yerleri Güvende

Yangının tehdit oluşturup oluşturmadığına dair bir soruya yanıt veren Polat, şu an için hiç bir yerleşim yerinin tehdit altında olmadığını net bir şekilde belirtti. "Yerleşim yerlerinin korunması amacımızdı ve bu konuda başarılı olduk," ifadesini kullandı.

Vali Erkan Kılıç da, "Bazı medya kuruluşlarında yer alan evlerin yandığı ve ağır hasarlı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını," vurgulayarak, şu an zarar gören ev bulunmadığını aktardı. Kılıç, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ekledi ve yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını umduğunu söyledi.

Geçmişteki Yangınlar İçin Önemli Dersler

Yangınla mücadelede Türkiye'nin farklı yerlerinde de önemli deneyimler yaşandığına dikkat çeken Polat, bu tür olayların hızla önlenmesi için büyük çaba sarf edildiğini vurguladı.