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Bolu'daki Orman Yangınına 71 Saatlik Mücadele

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını 71 saattir sürüyor; yoğun ekipman ve personel müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:27
Bolu'daki Orman Yangınına 71 Saatlik Mücadele

Bolu'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde, ormanlık alanda 15 Ağustos'ta başlayan yangın, 71 saattir sürdürülen yoğun çabalarla söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, Bekirfakılar köyü mevkisinde meydana geldi.

Uçak ve Ekipmanla Yoğun Mücadele

Yangın söndürme çalışmalarında, Bolu ve çevre illerden toplam 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve çeşitli iş makineleri etkin bir şekilde kullanılmakta. Ekiplerin sayısı ise 1357 personele ulaşarak hem havadan hem de karadan müdahale sürdürülmektedir.

İnceleme ve Destek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, bölgedeki çalışmaları değerlendirmek amacıyla helikopterle incelemelerde bulundu. Yangınla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları, bölgedeki yangının kontrol altına alınmasında büyük önem arz ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

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