Bolu'daki Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'da meydana gelen orman yangınını helikopterle havadan incelemek için bölgeye gitti. Yangın, Bekirfakılar köyü civarında önceki gün öğle saatlerinde başladı.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında, Bolu ve çevre illerden toplam 12 helikopter ile 138 arazöz, 245 araç ve çeşitli iş makineleri destek vermekte. Yangının söndürülmesi için yaklaşık 1357 personel hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor.

İnceleme Gezisi

Bölgedeki çalışmaları yerinde görmek amacıyla hava incelemesi gerçekleştiren Polat'a, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de eşlik etti. Yangının kontrol altına alınması için gayretli çalışmalar sürmektedir.