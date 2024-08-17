Bolu'daki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Bolu'daki Orman Yangınında Son Durum

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına dair önemli açıklamalarda bulundu. Polat, "Burada temel amacımız yangının yayılımını durdurmak ve can ile mal güvenliğini sağlamak" dedi.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Bekirfakılar köyü mevkisinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan yangın hakkında bilgi almak üzere Umurlar köyüne giden Polat, gece saatlerinde yangın alanını yüksek bir noktadan inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat, "Yeşil Vatan'ın çeşitli bölgelerinde başlayan ve bazıları devam eden ciddi yangınlarla gün boyunca mücadele ettik. Gecenin bu saatinde de çalışmalar sürmekte" diye konuştu. Hava Koşulları Yangınla Mücadeleyi Etkiliyor

Polat, yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarının gün batımı sonrası inmek zorunda kaldığını, ancak sabah gün doğumuyla tekrar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Yangın yer yer örtü ve tepe şeklinde kısmi olarak devam ediyor. Yarın hava koşulları uygun olursa daha olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cani Güvenliği Ön Planda

Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen ateş kahramanlarının yangının etrafını çevirdiğini vurgulayan Polat, "Yangının yayılımını durdurmak ve yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek için cansiperane çalışıyoruz" dedi. Yangınla mücadele süresince 10-15 saat boyunca görev yapan yeşil vatan bekçilerinin yerini devralacak kaç görevli de bölgeye geldi.

Polat'a incelemeleri esnasında Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk gibi yetkililer eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Umurlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Umurlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Umurlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Umurlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.