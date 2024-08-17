Bolu'daki Orman Yangınına Yoğun Mücadele

Bolu'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesi, ormanlık alanda meydana gelen yangınla sarsıldı. Yangın, önceki gün öğle saatlerinde Bekirfakılar köyü mevkisinde ortaya çıktı ve söndürme faaliyetleri hala sürüyor.

Yangına Güçlü Bir Destek

Yangının kontrol altına alınması için Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 araç ile iş makineleri bölgedeki çalışmalara destek veriyor. 1357 personel, hem havadan hem de karadan müdahale için seferber oldu.

Vali Kılıç'ın Açıklamaları

Yangın alanında incelemelerde bulunan Vali Erkan Kılıç, ekiplerin yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti. Kılıç, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Durumun Gelişimi

Kılıç, yangının bazı bölgelerinin söndürüldüğünü ancak tedbir amaçlı müdahalelerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yangının çıkış nedeninin anız olduğu düşünülerek, 4 kişi gözaltına alındı. Bu konuda Kılıç, vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi.

Tahliyeler ve Kaygılar

Vali Kılıç, yaşlı, kadın, çocuk ve engelli bireylerden oluşan 490 kişinin tahliye edildiğini hatırlattı. Yakınlarının yanına yerleştirilen vatandaşların evlerini terk etmek istemediğini ancak tehlikenin bertaraf edilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Su Kaynakları Sıkıntısı Yok

Su alma alanlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Kılıç, bölgede 200'den fazla irili ufaklı göl ve gölet bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, yangın akabinde gözaltına alınan 4 kişinin arazinin sahipleri olduğunu ifade etti.

Sonuç ve Temenniler

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Kılıç, "İlk saniyesinden itibaren müdahaleye başlandı. Temennimiz bu tip yangınlarla bir daha karşılaşmamak. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." şeklinde konuştu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.