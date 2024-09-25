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Bolu'daki Orman Yangınından Zarar Gören Alanlar Yeniden Ağaçlandırılacak

Bolu'da çıkan orman yangını sonrası zarar gören arazi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:59
Bolu'daki Orman Yangınından Zarar Gören Alanlar Yeniden Ağaçlandırılacak

Bolu'da Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Ağustos ayında meydana gelen orman yangını, ciddi tahribata yol açtı. Yangının etkisiyle zarar gören araziler için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçerek ağaçlandırma çalışmaları başlattı.

Yangın Süreci ve Kontrol Altına Alınması

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otluk alanda başlayan yangın, daha sonra Bolu'nun ormanlık alanlarına sıçradı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve zarar gören alanlar üzerinde çalışmalar yapılmaya başlandı.

Zarar Gören Alanların Onarımı

Yangından etkilenen yolların onarım çalışmaları, iş makineleriyle sürdürülmekte. Aynı zamanda, zorlu arazi koşullarına rağmen ekibin çalışmaları devam ediyor ve yangında yanan ağaçların kaldırılması için yoğun bir mesai harcanıyor.

Ağaçlandırma İşlemleri

Envanter kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yaklaşık olarak hasar gören alanların ağaçlandırılması için planlamalar yapılacak ve ağaç fidanları toprakla buluşturulacak.

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