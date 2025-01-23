Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile İstanbul'da Toprağa Verildi

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile İstanbul'da Uğurlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da bir cenaze töreni düzenlendi.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşen törende, Dayı ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gibi önemli isimler katıldı.

Vali Gül, taziyede bulunduktan sonra, Bolu'da hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için düzenlenecek törene katılmak üzere camiden ayrıldı.

İl Müftüsü Safi Arpaguş, Dayı ailesi için yakınlarından helallik isteyerek, bir tezkiye konuşması gerçekleştirdi. Arpaguş, "Kelimelerin boğaza tıkandığı bir anı yaşıyoruz. Ülkemizin yüreğini yakan, bütün insanlarımızı kedere boğan bu elim hadise sonucunda kaybettiğimiz kardeşlerimizi Hakk'a uğurluyoruz. Sabrınızı, takatinizi Cenabıhak fazlasıyla bizlere ihsan etsin." ifadelerini kullandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve dualar edildi. Bu esnada bazı aile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Dayı ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verildi. Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını belirtti.

Mehmet Yaşar Dayı, "Otele yerleştikten bir gün sonra oğlunun nişanı için yanlarına gelmek istiyordu. Sabah televizyonda yangını görünce hemen kendisine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık, ulaşamadık. Sonra çocuklardan biri Bolu'ya doğru hareket etti." diye konuştu.

Dayı ailesinin otelin 11'inci katındaki 13 numaralı odada kaldıkları bilgisi de konuyla ilgili aktarıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.